Марсель. Умбер начал защиту титула, обыграв Бублика, Меджедович победил третьего сеяного Хачанова на пути в 1/4 финала

На турнире АТР 250 в Марселе сыграны все матчи второго круга



Марсель, Франция • 10-16 февраля • хард (зал) • €767,545

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (-, 1/WC) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) 6:2, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Уго Гренье (Франция, Q) 6:4, 5:7, 6:4

Хамад Меджедович (Сербия) – Карен Хачанов (-, 3) 6:2, 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия) – Отто Виртанен (Финляндия) 6:4, 6:3

Зизу Бергс (Бельгия) – Нуно Боржеш (Португалия, 8) 6:2, 6:7(5), 6:2

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Хуберт Хуркач (Польша, 4) 6:4, 6:7(1), 6:3

Лоренцо Сонего (Италия, 7) – Люка ван Ан (Франция, LL) отказ

Уго Умбер (Франция, 2) – Александр Бублик (Казахстан) 7:6(7), 6:4

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