Непобежденный американец одержал зрелищную победу в Нью-Йорке

Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон – Хаймес

В ночь на 15 февраля в американском Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden Theater» состоялся бой в легком весе (до 61,2 кг).

Непобежденный талант из США Абдулла Мейсон (16–0, 14 КО) встретился со своим соотечественником Мануэлем Хаймесом (16–2–1, 11 КО).

Абдулла с первых секунд завладел инициативой, постоянно атаковал соперника при сближении, задействовал джеб. У Хаймеса огромные проблемы – он не успевает отвечать в контратаках из-за молниеносной работы на ногах Мейсона.

Во втором раунде Абдулла впервые (да, нокдаунов было много) отправил оппонента на канвас. Тот сумел подняться на ноги, но ничего не сумел противопоставить быстрым комбинациям и прессингу.

Одностороннее избиение продолжалось, Хаймес в двух следующих 3-минутках трижды оказался в нокдауне. Рефери решил не ждать еще одного падения и остановил бой. ТКО 4.

Абдулла Мейсон (США) – Мануэль Хаймес (США) – ТКО 4/8

sport.ua