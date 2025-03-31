Сколько нужно заплатить Фьюри, чтобы он вышел против Джошуа? Есть ответ

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Карл Фроч отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Тайсон недоработал против Усика. У него есть бензин в баке для того, чтобы провести еще один бой. Тайсон был разочарован своими действиями в боях с Усиком, думаю из-за этого он и ушел из бокса.

Джошуа может заставить вернуться Тайсона. Это все еще большой бой. Если Тайсону дадут чек на 100 миллионов фунтов стерлингов – то он вернется», – сказал Фроч.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua