“Мы должны думать о выживании”. Наставник Жироны высказался о безвыигрышной серии из семи матчей

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес отреагировал на разгромное поражение его команды от "Барселоны" (4:1).

"Барселона" превосходит нас. Однако, разница между командами уже не такая серьезная, как это было в прошлом сезоне. Я был доволен тем, как мы играли во втором тайме. В первой половине мы действовали осторожнее, а во втором тайме мы боролись. К сожалению, мы дали много пространства сопернику, поэтому нам было сложно.

После семи игр подряд без побед мы должны думать о выживании. Наши ожидания были другими, но это то, что мы сейчас имеем. У нас еще есть время, но последние девять матчей не будут легкими.