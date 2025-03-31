Вакария (W75). Олейникова проиграла первой ракетке турнира в полуфинальном поединке

Украинская теннисистка Александра Олейникова потерпела поражение в матче за выход в финал соревнований ITF W75 в Бразилии



В полуфинальном поединке Александра Олейникова (№297 WTA) за 1 час 46 минут уступила первой сеяной Леолии Жанжан (№122 WTA) из Франции – 4:6, 3:6. Украинка подала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку (у соперницы – два эйса и две двойные), сделала один брейк и проиграла четыре гейма на своей подаче.

24-летняя Александра Олейникова впервые сыграла в полуфинале турнира категории W75 и второй раз в карьере провела поединок против соперницы из топ-130 (в августе 2023 года проиграла 119-й ракетке мира Саре Эррани).

За свое выступление на турнире в Вакарии Олейникова заработала 2683 доллара США призовых и 29 рейтинговых очков. В мировой классификации она поднимется более чем на 30 позиций, обновив свой рекорд (в лайв-рейтинге находится на 265-й строчке).

btu.org.ua