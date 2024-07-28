Олимпиада. Надаль в трех сетах выиграл свой стартовый матч и дальше сыграет против Джоковича

Испанский теннисист выиграл первого круга на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Мартон Фучович (Венгрия) 6:1, 4:6, 6:4

Рафаэль Надаль вчера стартовал на Олимпиаде в парном разряде, где вместе с Карлосом Алькарасом одержал победу над шестыми сеяными. После матча испанец высказал сомнения, что сможет сыграть в одиночном турнире и раскритиковал расписание, согласного которого должен был играть уже в 14 дня, несмотря на позднее окончание парного матча.

Тем не менее, после утренней тренировки испанец принял решение играть в одиночном турнире и в итоге провел на корте 2,5 часа. Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

Рафаэль Надаль третий раз стартовал на Олимпиаде в одиночном разряде и добыл свою 11-ю победу в 13-м матче. Напомним, что испанец выиграл золотую медаль на Играх в Пекине в 2008 году, обыграв в финале чилийца Фернандо Гонсалеса.

Во втором круге парижской Олимпиады Рафаэль Надаль сыграет против действующей первой ракетки мира Новака Джоковича. Это будет их 60-й очный поединок (для обоих теннисистов это рекордное очное противостояние). Серб лидирует 30-29, но последний поединок, состоявшийся в четвертьфинале Ролан Гаррос-2022, остался за Надалем.

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