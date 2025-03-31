Якуб Меншик: “Выиграть в финале у Джоковича – это безумие. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я, по сути, начал играть в теннис”

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в финале “Мастерса” в Майами



О первых эмоциях после победы

“Я просто почувствовал облегчение. После полуфинального матча против Фритца я не мог спать два дня. Я чувствовал эти нервы. Я старался держать себя в руках, конечно, но это первый такой финал для меня и все такое. Так что, это было очень, очень сложно, конечно. Поэтому после матчбола все эти переживания просто оставили меня. Было только чистое счастье, чистые эмоции.

Конечно, во время финала у меня в голове всплывал наш матч с Новаком в Шанхае. Тогда я также выиграл первый сет 7-6, но в начале второй партии я не очень хорошо подавал. В этот раз я старался оставаться сосредоточенным, старался все время быть собранным на своей подаче, что я и сделал. Я очень рад этому, потому что в противном случае играть третий сет против Джоковича было бы тяжело. Поэтому я просто использовал этот опыт и старался сделать все возможное, чтобы уже в этом матче я смог справиться как можно лучше. Да, это много значит для меня. Все эти ощущения придут чуть позже, но уже сейчас я начинаю понимать, что вся эта неделя, на самом деле, все две недели, это было невероятно”.

О травме правого колена из-за которой чуть не снялся с турнира

“За два дня до первого матча я начал чувствовать что-то. Я проверился у врачей, у всех. Не было ничего особенного, просто значительное воспаление. Оно было настолько большим, что я не мог даже ходить, не мог бегать. Я начал его лечить, начал принимать обезболивающие. Ничего не помогало. На самом деле в день матча все было так же, как и накануне. Поэтому я попытался выйти на беговую дорожку. Я не мог пошевелиться. Я подумал: «Ладно, все, это конец». Я снимаюсь. Так что я просто пошел в кабинет врача, чтобы взять бумаги. Поэтому я шел в кабинет рефери, чтобы сказать, мол, я снимаюсь. Но он как раз обедал. Тогда, ладно, сначала зайдем к физио. Я сказал, что уже заходил, что у меня болит колено и чтобы он просто заполнил бумаги, потому что я снимаюсь.

Но он сказал, мол, ладно, посмотрим на колено. Он начал делать пару процедур, где-то в течение 30 минут. Он попробовал то, попробовал другое. И потом сказал: «Ничего серьезного. Ты можешь играть с этой болью, и ничего не случится». Пусть так, но боль была такая сильная, что я не мог ничего сделать. Я подумал: «Ладно, давай попробуем еще раз». Я ступил на беговую дорожку. Было то же самое. Но я переступил через боль. Я действительно страдал в те моменты. Однако через несколько минут я начал чувствовать небольшое облегчение. Я принимал различные обезболивающие, которые немного помогали. Я подумал: «Ладно, давайте попробуем еще раз». Это было за 30 минут до матча. Я могу ходить. Могу бегать. Посмотрим, что будет. Как-то я выиграл первый раунд, а потом у меня был один выходной, что, конечно, для моего колена было намного лучше. День за днем колено становилось лучше, а вместе с ним и моя игра. Сумасшествие, не правда ли?”

О значении победы над Новаком Джоковичем

“Выиграть сегодня у Новака на тай-брейках – это безумие, удивительное ощущение. Я следил за его карьерой с детства, благодаря ему я, по сути, начал играть в теннис. Так что это просто невероятно, что мне представилась возможность во второй раз сыграть против него. И победить его на этом турнире в финале – это была просто мечта. А еще лучше, что это именно турнир АТР 1000 (улыбается).

То, что я играл именно против Новака в финале делает эту победу еще более особенной. Ты просто видишь, насколько он невероятный человек. Он настоящий чемпион, потому что иначе он бы не проявлял такого уважения после поражения. Даже со всеми теми титулами и всем тем, чего он уже достиг в этом спорте, он все еще соревнуется в финалах крупнейших турниров ATP. Так что это просто, знаете, это просто потрясающе. Слышать те слова, которые он говорит обо мне, – это означает, что я действительно на правильном пути и что я делаю отличную работу”.

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