Андреа Петкович: “У Алькараса нет плана Б – когда Карлос в плохой форме, он играет невероятно плохо”

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович, ныне работающая теннисным комментатором, резко раскритиковала Карлоса Алькараса за отсутствие запасного плана на случай неудачной игры.



По мнению Петкович, в отличие от таких игроков, как Янник Синнер, Александр Зверев и даже Тейлор Фритц, у Алькараса отсутствует вариативность, что иногда приводит к провальным выступлениям.

В подкасте другой экс-теннисистки австралийки Ренне Стаббс Петкович не стеснялась в выражениях, говоря о проблемах в игре Алькараса: «Единственная претензия, которая у меня есть к Карлосу, это то, чего нет у других. У Зверева этого нет, даже у Тейлора [Фритца] нет, у Янника точно нет, у Новака [Джоковича] точно нет. Когда Карлос играет плохо, он просто чертовски ужасен.»

Петкович подчеркнула что главной проблемой является отсутствие «плана Б» у испанца: «У него нет плана Б – потому что он всё ещё Карлос Алькарас, обладатель четырёх титулов Grand Slam. Но затем он перестаёт попадать по мячу, допускает двойные ошибки, промахивается, даже не может завязать розыгрыш. То есть, когда Карлос в плохой форме, он играет невероятно плохо. При этом на пике формы он, вероятно, лучший игрок. Он имеет 3-0 в этом году против Янника Синнера, который был лучшим игроком в сезоне. На своём низком уровне он может проиграть даже Якубу Меншику, в то время как Янник Синнер, вероятно, не уступил бы Меншику», – поделилась своими мыслями Андреа Петкович.

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