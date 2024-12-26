Хэмилтон может стать инвестором KTM в MotoGP

Мы писали об интересе Льюиса Хэмилтона к инвестициям в MotoGP через покупку доли в одной из команд. В июле представители Хэмилтона приезжали на этап MotoGP в Ассене и были замечены в расположении Gresini Racing.

Сейчас появился ещё один вариант. Австрийский производитель мотоциклов KTM близок к банкротству. Одной из мер по снижению затрат кризисный управляющий назвал закрытии всех программ компании в мотогонках.

Хэмилтон готов выступить инвестором. Пит Байер, спортивный директор KTM, подтвердил Speedweek факт переговоров с представителями семикратного чемпионом мира.

Пит Байер: «Могу подтвердить, что у нас были очень интересные переговоры с представителями Хэмилтона. Не секрет, что Льюис Хэмилтон интересуется MotoGP и рассматривает возможность создания собственной команды. Здесь тоже ведутся конкретные переговоры».

KTM и Хэмилтон сотрудничают с разными производителями энергетических напитков: Monster Energy – партнёр Льюиса, Red Bull – ключевой партнер KTM, но Байер не видит в этом проблем: «Любой, кто захочет с нами работать, знает, насколько мы близки с Red Bull, но до сих пор это не было проблемой на переговорах».

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