Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик опубликовал в сети TikTok забавный видеоролик.

Усик на основе известного мема показал, как он относится к британским боксерам. Александр еще раз намекнул, что единственный, кого он недолюбливает – это чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.

Напомним, после победы Усика в реванше с Фьюри Дюбуа вызвал украинца на бой. Усик согласился.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

ВИДЕО. Усик наглядно показал, какого супертяжа он недолюбливает. Это не Фьюри

@oleksandr.usyk 🤣🤣🤣@Pro Boxing Fans 🤝#usyk #oleksandrusyk #усик #usykfury2 #usykfury #fury ♬ оригинальный звук – Oleksandr Usyk

sport.ua