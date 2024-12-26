Чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик опубликовал в сети TikTok забавный видеоролик.
Усик на основе известного мема показал, как он относится к британским боксерам. Александр еще раз намекнул, что единственный, кого он недолюбливает – это чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.
Напомним, после победы Усика в реванше с Фьюри Дюбуа вызвал украинца на бой. Усик согласился.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.
ВИДЕО. Усик наглядно показал, какого супертяжа он недолюбливает. Это не Фьюри
@oleksandr.usyk
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♬ оригинальный звук – Oleksandr Usyk