Промоутер Усика встретился с Джошуа и рассказал о важном диалоге

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер объединенного чемпиона мира Александра Усика Александр Красюк рассказал о недавней встрече с Энтони Джошуа и признался, о чем с ним провел разговор.

«Я недавно встретился с Энтони Джошуа на церемонии журнала The Ring. Мы провели интересный разговор. Я спросил Джошуа: «У тебя еще в сердце есть огонь?». Он сказал – да. Джошуа готов к новым вызовам несмотря на то, что было в прошлом», – сказал Красюк.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua