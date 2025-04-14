Владимир КЛИЧКО: «Я чувствую невыносимую боль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

В начале апреля российские террористы нанесли масштабный ракетный удар по Кривому Рогу. Погибло 20 человек, из которых 9 являются детьми. Легендарный украинский боксер Владимир Кличко отреагировал на этот подлый поступок россиян.

«Сейчас я чувствую невыносимую боль и ненависть. В Кривом Роге россияне превратили детскую площадку в кладбище. Они украли 9 маленьких жизней.

Пришло время положить конец этому варварству», – сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на смерть культового американского супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua