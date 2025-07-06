Усик ведет переговоры с новым соперником после реванша с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

Директор команды Усика Сергей Лапин заявил, что Александр готов после реванша с Дюбуа провести трилогию с Тайсоном Фьюри.

«Идея третьего боя с Тайсоном Фьюри обсуждается между нашими командами еще с момента их второго поединка. И я никогда не сомневался, что вместе с Goldstar Promotions мы сможем воплотить ее в реальность», – сказал Лапин.

sport.ua