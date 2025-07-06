Расселл: Не так я хотел провести свою домашнюю гонку

Для команды Mercedes британский Гран При прошёл неудачно: Джордж Расселл финишировал десятым, но хотя бы один призовой балл он заработал. А Кими Антонелли, его молодой напарник, сошёл с дистанции из-за повреждений, полученной его машиной после того, как сзади в условиях очень плохой видимости в неё врезался Айзек Хаджар.

Джордж Расселл (10-й): «В таких условиях, как сегодня, всегда трудно принимать правильные решения, но, к сожалению, нам это не удавалось. После прогревочного круга мы предпочли перейти на жёсткие слики, после чего в течение 25 минут дождя не было, и это должно было позволить добиться неплохого преимущества. К сожалению, 15-минут мы ездили по трассе в режиме виртуального автомобиля безопасности (VSC).

Как только гонка возобновилась, мы на каждом круге отыгрывали по несколько секунд, но отставание было уже слишком большим.

Потом мы слишком рано провели пит-стоп и вернулись на слики, когда трасса вновь начала подсыхать. Мы опять поставили комплект Hard, и у нас были сложности с прогревом этой резины. Машину развернуло, и я потерял немало позиций – нам ещё повезло, мы смогли отыграться и занять 10-е место, но в целом это был неудачный день.

Не так я хотел провести свою домашнюю гонку. Мы всё проанализируем, сделаем выводы и постараемся ещё до летнего перерыва вернуться с новыми силами».

Кими Антонелли (сход): «Тяжёлый день. Я не был уверен, что уже на первых кругах надо проводить пит-стоп и переходить на жёсткие слики, но мы приняли такое решение. К сожалению, вскоре после этого ввели режим VSC, и мне вообще не удалось прогреть шины. Когда борьба на трассе возобновилась, эти сложности продолжались, из-за чего я не смог воспользоваться преимуществом в темпе, которое мы могли получить, когда трасса подсыхала.

Когда начался дождь, условия стали очень опасными. Даже когда на трассу выехал автомобиль безопасности, видимость оставалась крайне плохой, на трассе было много стоячей воды, и это застало Хаджара врасплох. Нам обоим не повезло в том эпизоде, и хотя я пытался продолжить гонку, диффузор на моей машине был слишком сильно повреждён, поэтому пришлось сойти.

Такой уик-энд хочется поскорее забыть, но на этапе в Спа мы вернёмся с новыми силами».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Сегодня мы выступили неважно, одно за другим принимали неудачные решения, и теперь предстоит проанализировать свои действия, чтобы в следующий раз сработать лучше. Приходится принимать этот результат, но надо гарантировать, что подобные ошибки не повторятся.

Неправильным было самое первое решение перейти на слики уже на формационном круге. После этого всё шло ещё хуже. Мы не стали разделять тактику, хотя если бы пошли по этому пути, то гонка Кими могла бы сложиться иначе. Ему не повезло, поскольку его машина пострадала, когда все ездили за автомобилем безопасности, хотя Антонелли вообще не должен был оказаться в хвосте пелотона…

На пит-стопах мы неправильно выбирали резину, ставив на машины жёсткие слики, которые непросто прогревать. В общем, это был тяжёлый день, и в оставшихся до летнего перерыва гонках надо постараться отыграться».

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