Д’Амброзио: Мне проще выстраивать отношения с пилотами

В прошлом октябре Жером Д’Амброзио перешёл в Ferrari, заняв должность заместителя руководителя команды, а также возглавив молодёжную программу Скудерии.

Поскольку они с Льюисом Хэмилтоном были коллегами в Mercedes, где Жером выполнял аналогичные обязанности, в ряде аспектов замещая Тото Вольффа, логично предположить, что бельгиец, в прошлом гонщик Формулы 1 и Формулы E, затем перешедший «на руководящую работу», помогает Льюису адаптироваться в итальянской команде. Но Жером считает, что здесь стоит сделать важное уточнение.

«Льюису не нужно помогать налаживать отношения с командой и знакомиться с людьми, – приводит издание The Race слова Д’Амброзио. – Он прекрасно со всеми ладит, и в команде его полюбили с самого первого дня. Вероятно, я могу быть полезным в том плане, что уже знаю его окружение. Гонщик приходит в команду не один, он приводит своих людей, своих менеджеров, а я с ними уже контактировал в предыдущей жизни.

Поэтому, полагаю, мне проще понять, какие у них ожидания, а к каким вопросам надо подходить немного по-другому, поскольку в этой команде иная среда, иная атмосфера».

Жером в прошлом гонщик, и это ему тоже в какой-то мере помогает: «Мне проще, чем многим, понимать, через что проходит гонщик, как складываются его отношения с командой, что происходит, когда он пилотирует машину и т.д.

Но здесь важно проводить границу, ведь Льюис и Шарль Леклер – одни из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле 1, и в плане пилотирования им нечему учиться у других.

Лично мне хочется избежать вот какой ловушки: иногда от бывших гонщиков мы слышим: «В мои времена дела обстояли вот так, я действовал так-то и так-то». Но это абсолютно не тот случай. Единственный аспект, который может иметь какое-то значение, это тот факт, что мне проще выстраивать отношения с нашими гонщиками».

Жером Д’Амброизо в 2025 году вместе со Скудерией посетит 18 гонок начиная с Гран При Австралии, но на второй этап сезона в Китай не полетит. С одной стороны, планы ещё могут измениться, с другой, у него достаточно много важных дел и на базе команды в Маранелло.

«Моя роль в том, чтобы помогать Фредерику Вассёру, – пояснил Жером. – Я буду на первой гонке, но мы не хотим слишком надолго оставлять базу, поэтому разделили обязанности, и в начале сезона я буду работать в Маранелло. Разумеется, точное число гонок, на которых мне предстоит побывать, зависит от того, как будет продвигаться наш проект 2026 года, и ближе к концу первой части сезона, когда закончатся выездные гонки, мы определимся, как будем действовать».

В том числе он подтвердил, что в его обязанности входит и общение с прессой, а не только работа с гонщиками и инженерами: «Я будут помогать Фреду во всех вопросах, в которых ему понадобиться поддержка».

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