Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк получил награду Легенда бокса

НОК. Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк на специальной церемонии получил награду «Легенда Федерации бокса Украины».

Спортсмен в своей любительской карьере становился олимпийским чемпионом (2024), чемпионом мира (2017) и Европы (2017), является заслуженным мастером спорта Украины. Ранее выступал в мировой лиге бокса WSB в составе «Украинских атаманов».

На гала-вечере от Федерации бокса Хижняк также сообщил, что взял небольшую паузу и пропустит чемпионат Украины, который стартует 9 марта в Одессе.

Александр продолжит в 2025 году выступать в любителях и пока не думает о переходе в профессиональный спорт – боксер вошел в состав национальной сборной.

ФОТО. Александр Хижняк с наградой «Легенда Федерации бокса Украины»

sport.ua