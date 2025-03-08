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Бокс

Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк получил награду Легенда бокса

Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк получил награду Легенда бокса

НОК. Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк на специальной церемонии получил награду «Легенда Федерации бокса Украины».

Спортсмен в своей любительской карьере становился олимпийским чемпионом (2024), чемпионом мира (2017) и Европы (2017), является заслуженным мастером спорта Украины. Ранее выступал в мировой лиге бокса WSB в составе «Украинских атаманов».

На гала-вечере от Федерации бокса Хижняк также сообщил, что взял небольшую паузу и пропустит чемпионат Украины, который стартует 9 марта в Одессе.

Александр продолжит в 2025 году выступать в любителях и пока не думает о переходе в профессиональный спорт – боксер вошел в состав национальной сборной.

ФОТО. Александр Хижняк с наградой «Легенда Федерации бокса Украины»

Олимпийский чемпион 2024 года Хижняк получил награду Легенда бокса

sport.ua

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