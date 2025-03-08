Ига Швёнтек – о своей стартовой победе в Индиан-Уэллс: “Я счастлива, что смогла доминировать на корте с самого начала”

Польская теннисистка успешно начала защиту титула на турнире WTA 1000 в США



О стартовой победе над Каролин Гарсией

Я счастлива, что отыграла стабильно до конца матча, и я просто счастлива, что хорошо приспособилась к условиям. Первые матчи даются нелегко, и я не знала, чего ожидать от Каро. Но я счастлива, что смогла доминировать на корте с самого начала. Независимо от счета, я играла стабильно и в дальнейшем, потому что я не воспринимаю следующие геймы как должное. Если я веду даже 4:0, я знаю, что должна продолжать играть в том же духе и сохранять тот же настрой, чтобы просто выиграть матч.

О свободном времени в Индиан-Уэллс

Я читаю кулинарную книгу, так что во время этой поездки я попробовала что-то новое, поскольку у нас есть дом, и у нас есть огромная кухня, и готовить там – это очень удобно. Завтра я попробую приготовить запеченную овсянку с яблоком. Это будет первый раз, когда я буду это делать, так что надеюсь, что все будет хорошо. Также я нашла рецепт пасты с лимонным соусом и тунцом. Я хочу купить тунца, но я никогда его не покупала раньше. Нужен сырой тунец, он должен быть хорошего качества. Поэтому я думаю, где бы мне его взять? Также у меня сейчас есть один из наборов конструктора “Лего”. Какой именно? Как-то я опубликую его фото, потому что я точно не помню его название. Там есть дома и деревья. Так что позже я покажу вам его.



Фото: Getty Images.

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