“Я абсолютно спокоен с решением завершить карьеру”. Муж Элины Свитолиной объявил, когда сыграет свой последний профессиональный турнир

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис обратился с эмоциональным заявлением к своим болельщикам



“Я впервые взял ракетку в руки в два с половиной года и начал профессионально играть в 18.

А теперь, после того как месяц назад я отпраздновал 39-й день рождения, хочу поделиться новостью: следующий год станет для меня последним в профессиональном теннисе.

Возможность превратить мою страсть в профессию – это привилегия, которой я дорожил каждую минуту своей 21-летней карьеры. Да, эта игра значит для меня целый мир. Но я абсолютно спокоен с решением завершить карьеру в конце сезона-2026.

Больше всего я переполнен чувством благодарности.

Я хочу выразить её многим людям:

Моей жене Элине: моя любовь, вдохновение и сила – и сама по себе исключительная спортсменка.

Моей дочери Скай: за глубокую любовь, смысл и радость, которые она принесла в мою жизнь.

Моему брату Дарилу и сёстрам Родди и Маэли: за то, что поднимали меня в трудные времена и помогали праздновать хорошие.

Моим лучшим друзьям и близким: их лица на трибунах всегда давали мне смелость в самые важные моменты.

Моему давнему агенту Николя: его поддержка и дружба помогли мне пройти через самые высокие вершины и самые тяжёлые падения.

Моим тренерам и членам команды за все годы: тем, кто поверил в долговязого парня из Парижа и помог взрастить мой талант так, как я сам никогда бы не смог себе представить.

Каждому, кто когда-либо кричал или выкрикивал «Allez, Gaël!» – вживую или у телевизора: ваша энергия и любовь значат для меня всё.

Французской федерации тенниса – за неизменную поддержку с первого дня.

Жо-Вилфриду Тсонга, Жилю Симону и Ришару Гаске: моим трём мушкетёрам и лучшим друзьям на всю жизнь.

И больше всего – моим родителям: ведь без них всё это было бы невозможно. Непредставимо даже.

Папа, мама, посмотрите, как далеко мы зашли.

Хотя я был близок, но так и не выиграл турнир Grand Slam за свою карьеру. И я не буду притворяться, что ожидаю этого в следующем году.

«Ты мог бы, ты должен был…»

Все, кто меня знают, подтвердят: я никогда так не думал. И, честно говоря, я уже слишком стар, чтобы начинать думать об этом. Жизнь слишком коротка. Поверьте, у меня нет сожалений. Что у меня есть – это чувство, что мне невероятно повезло. Безумно, безрассудно повезло.

Я имел шанс играть в «золотую эру» тенниса, бок о бок с величайшими именами в истории нашего спорта: Федерер, Надаль, Джокович, Маррей.

Даже поражения казались эпическими, когда ты выходишь на корт против легенды (хотя, признаюсь, отдельные победы были просто эйфорией).

Новое поколение игроков уже здесь, и я надеюсь, что они будут наслаждаться своим временем на корте так же, как я наслаждался последние два десятилетия.

Рискуя прозвучать как папа, а я им являюсь, скажу: всё это проходит слишком быстро.

Помимо «Ламонф», меня называли «Шоуменом» на протяжении карьеры. Но я хочу, чтобы вы знали: это никогда не было просто шоу ради публики. То, что вы видите – это радость. Чистая радость, переполняющая меня. Моя страсть и удовольствие от игры на корте реальны. И энергия зрителей заряжает меня в каждом матче.

Я думаю, что то, что болельщики называют «шоу», – это просто энергия, которая проходит сквозь них и возвращается в мою игру. Полный замкнутый круг восторга и радости.

Когда любишь что-то так сильно, никогда не кажется, что пришло хорошее время сказать «прощай». Но 40 лет – это будет правильный момент для меня. Конечно, выиграть ещё один титул перед тем, как завершить карьеру, было бы по-настоящему невероятно. Но если быть честным, моя единственная настоящая цель на предстоящий год проста:

наслаждаться каждой минутой и играть каждый матч так, словно он последний.

С любовью и благодарностью,

Гаэль Монфис.”

За свою профессиональную карьеру Гаэль Монфис 35 раз доходил до финала на турнирах АТР и завоевал 13 титулов. Монфис трижды играл в финалах турниров серии “Мастерс”: Париж-2009 (проиграл Новаку Джоковичу), Париж-2010 (проиграл Робину Содерлингу) и Монте-Карло-2016 (проиграл Рафаэлю Надалю).

На турнирах Grand Slam Монфис свой лучший результат показал на Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016, когда доходил до полуфинала. Дважды он сыграл в четвертьфинале Australian Open (2016, 2022).

В ноябре 2016 года Гаэль Монфис поднялся на шестое место в мировом рейтинге, что стало его личным рекордом. На теннисном корте француз заработал чуть более 24,4 млн. долларов.



btu.org.ua