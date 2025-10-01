Боруссия Д. – Атлетик. Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

1 октября в 22:00 по Киеву на Сигнал Идуна Парк состоится матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд примет Атлетик. Поединок обещает быть интересным, так как обе команды обладают сильными сторонами и могут удивить на поле. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Трансляцию матча Боруссия Дортмунд – Атлетик в Украине будет эксклюзивно предоставлять стриминговая платформа MEGOGO. Вы сможете не только смотреть матч в прямом эфире, но и получить доступ к записи игры после её завершения. Все трансляции будут сопровождаться комментариями на русском языке, что обеспечит комфортное восприятие происходящего.

Боруссия Дортмунд

Для Боруссии прошлый сезон стал настоящим испытанием. Команда несколько раз оказывалась на грани провала, но благодаря решению сменить тренера на Нико Ковача, удалось исправить ситуацию. В результате Боруссия заняла 4-е место в Бундеслиге. Однако команда продолжала сталкиваться с трудностями, и один из самых болезненных моментов — ничья с Ювентусом в Лиге чемпионов. Ведя 4:2 в матче с туринцами, немецкая команда позволила итальянцам вырвать ничью в добавленные минуты.

Атлетик

Атлетик продолжает работать с Эрнесто Вальверде, который добился с клубом значительных успехов за последние несколько лет. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в Примерой, а также выиграла Кубок Испании. Но начало текущего сезона оказалось сложным: в сентябре Атлетик не одержал победы в большинстве матчей, а из последних трех игр только одна завершилась ничьей против Жироны.

Статистика личных встреч

Команды встречались только в товарищеских играх, и в обоих случаях Атлетик одерживал победу, не пропустив при этом ни одного гола. Однако в официальных матчах, как показывает практика, все может быть по-другому.

Прогноз

Букмекеры считают Боруссию фаворитом встречи, так как она играет дома и имеет более стабильные результаты на старте сезона. Атлетику предстоит непростой матч, и, несмотря на потенциал, он будет бороться с проблемами текущей формы. Прогноз на победу Боруссии выглядит вполне обоснованным.

