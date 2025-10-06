Сборная Испании потеряла одного из лидеров перед матчами отбора на ЧМ-2026

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри не примет участия в октябрьских матчах национальной команды из-за травмы, полученной в поединке с "Брентфордом".

Как сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), после медицинских тестов, проведённых клубом игрока и переданных в штаб сборной, Родри был исключён из списка на отборочные игры чемпионата мира–2026 против Грузии (11 октября, Эльче) и Болгарии (14 октября, Вальядолид).

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист чувствует себя лучше, однако рисковать его здоровьем не будут. Сам Родри выразил надежду вернуться в строй через две недели:

"Надеюсь быть готов к игре с “Эвертоном", — сказал хавбек.

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте после двух туров лидирует в группе E, имея шесть очков.

