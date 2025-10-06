Connect with us
Футбол

Сборная Испании потеряла одного из лидеров перед матчами отбора на ЧМ-2026

    • Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри не примет участия в октябрьских матчах национальной команды из-за травмы, полученной в поединке с "Брентфордом".

    Как сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), после медицинских тестов, проведённых клубом игрока и переданных в штаб сборной, Родри был исключён из списка на отборочные игры чемпионата мира–2026 против Грузии (11 октября, Эльче) и Болгарии (14 октября, Вальядолид).

    По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист чувствует себя лучше, однако рисковать его здоровьем не будут. Сам Родри выразил надежду вернуться в строй через две недели:

    "Надеюсь быть готов к игре с “Эвертоном", — сказал хавбек.

    Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте после двух туров лидирует в группе E, имея шесть очков.

