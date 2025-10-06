Обзор боя Перейра против Анкалаева

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena состоялся долгожданный поединок на турнире UFC 320, в котором встретились Алекс Перейра (13-3) и Магомед Анкалаев (20-2). Это была их вторая встреча, и если в первом бою бразилец уступил, то теперь он продемонстрировал все, на что способен. Перейра, говоря откровенно, не оставил россиянину шансов и буквально размазал его по клетке. Как прошел бой, что ждет Алекса дальше, и что будет с Анкалаевым после такого поражения? Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Как все началось: новые амбиции Перейры

Алекс Перейра — обычно сдержанный и малословный боец, однако перед реваншем с Анкалаевым он был немного более разговорчивым, чем обычно. Бразилец заявлял, что он не был готов к первому бою, который состоялся в мае 2025 года. По его словам, он подготовился только на 30% от максимума, но несмотря на это, бой был достаточно конкурентным. Перейра говорил, что если бы он был готов хотя бы на 40%, то результат был бы совершенно другим, возможно, даже более решительным. Эти слова в какой-то степени показались чрезмерными, но бой с Анкалаевым подтвердил, что на самом деле Алекс был далек от своего лучшего состояния.

Теперь же в этом поединке Перейра подошел к делу по-настоящему серьезно, и это сразу было видно. Он пошел в атаку с первых секунд. Противник, по словам экспертов, больше склонен к осторожности, но и сам не всегда может вести активную борьбу. Именно эта тактика, примененная в первом поединке, и привела к поражению бразильца. Теперь же, с обновленной уверенностью и полным набором сил, Алекс не церемонился с Магомедом.

Бой, который не оставил шансов

Когда бой начался, было ясно, что Перейра подготовился на все 100%. С первых секунд он не дал Анкалаеву возможности контролировать темп. Магомед оказался в обороне, отступал, пытаясь контратаковать, но каждый его шаг назад лишь подталкивал Перейру к очередному напору. Уже на ранней стадии боя бразилец отправил россиянина в нокдаун, что стало явным сигналом для всех.

После того как Перейра выбил Анкалаева на пол, он не дал ему ни малейшего шанса восстановиться. Бразилец жестко заблокировал попытки борьбы, заблокировав проход к ногам, и перевернул оппонента на спину. Дальше всё стало просто делом времени: Алекс применял удары кулаками и локтями, не давая сопернику времени на маневры. Судья дал время Магомеду, но после того, как тот не показал активности, бой был остановлен, и Перейра одержал победу менее чем за две минуты. Это было жесткое и быстрое доминирование.

Стратегия Перейры: прессинг и агрессия

Перейра не просто победил — он раздавил своего соперника прессингом, не оставив того даже малейшего пространства для контратак. Бразилец сломал Анкалаева в прямом смысле: когда Магомед пытался хотя бы что-то сделать, он сразу оказывался под еще более жестким давлением. Этот бой не стал равным — Перейра заблокировал все возможные варианты для обороны у соперника. В результате Анкалаев не успел ничего продемонстрировать, и поединок завершился за считанные минуты.

Что дальше для Алекса Перейры?

После этой уверенной победы Перейра начал говорить о своих планах. Уже в интервью он заявил, что возможно готов перейти в тяжелый вес. Об этом даже рассказал глава UFC Дейна Уайт. Переход в тяжелую категорию для Алекса — это очередной вызов, и интересный момент в его карьере. Бразилец давно упоминал, что хотел бы встретиться с лучшими тяжеловесами UFC. Интересно, как он будет смотреться против таких бойцов, как Том Аспиналл или Сирил Ган.

Как считает сам Перейра, с такими бойцами он может продемонстрировать свой максимальный потенциал. Это амбициозный шаг, но учитывая его успехи в среднем весе, можно предположить, что у Алекса есть все шансы попробовать себя и в тяжелой категории. Правда, вопрос о том, как он будет держать удары более крупных соперников, остаётся открытым.

Что будет с Анкалаевым?

Магомед Анкалаев оказался в непростой ситуации после такого разгромного поражения. Если в первом бою он ещё показал достойную борьбу, то во втором, к сожалению, он не смог даже оказать сопротивление. Будущее Анкалаева в UFC сейчас под большим вопросом. Если в следующем бою он не покажет существенного прогресса, возможно, его карьера в UFC будет сильно под угрозой. Однако всегда остается шанс, что Магомед восстановится, пересмотрит свою стратегию и вернется на победный путь.

Итоги боя и что ждет бойцов в будущем

Итак, поединок Перейра против Анкалаева показал два разных подхода к бою. Перейра действовал агрессивно и уверенно, а Анкалаев оказался неспособен адекватно реагировать на этот напор. В будущем Перейра может попробовать себя в новом весе, а Анкалаеву предстоит подумать, как улучшить свою подготовку и стратегию. Несмотря на победу, для Перейры этот бой не стал легким, и он доказал, что был готов к реваншу.

