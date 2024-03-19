Украинского боксера кинули, украв возможность завоевать пояс WBC

Twitter. Сергей Богачук

В январе 2024 года стало известно о том, что украинский боксер Сергей Богачук (23–1, 23 KO) весной проведет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в первом среднем весе (до до 69,85 кг) против Себастьян Фундора из США (20–1–1, 13 KO).

Поединок должен был состояться 30 марта в Лас-Вегасе. Чемпионский пояс WBC стал вакантным после того, как американец Джермелл Чарло получил статус чемпиона в отпуске.

Однако в итоге у Богачука не будет шанса завоевать титул WBC. Фундора заменит Кита Турмана (30–1, 22 КО) в бою против чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофия Цзю (24-0, 17 КО). Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер. Турман получил травму бицепса на тренировке.

Вскоре Коппинджер заявил, что на кону поединка Фундора – Тимофей Цзю будет стоять пояс WBC, за который как раз и должен был сражаться Богачук…

sport.ua