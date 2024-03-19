Хет-трик Скиннера помог «Баффало» обыграть «Сиэтл»

Джефф Скиннер. Фото USA Today Sports

«Баффало» на выезде победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей сделал хет-трик Джефф Скиннер, по одному голу у Оуэна Пауэра, Тэйджа Томпсона и Алекса Така. У хозяев забили Мэттью Бенирс и Джордан Эберле.

«Баффало» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 69 матчах.

«Сиэтл» идет на 12-й строчке «Запада» с 68 очками в 67 играх. Команда потерпела пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Баффало» — 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

Голы: Эберле — 15 (Толванен, Дюмулин), 0:24 — 1:0. Томпсон — 21 (Гиргенсонс, Так), 0:49 — 1:1. Скиннер — 22 (Кребс), 3:56 — 1:2. Так — 19 (Томпсон, Гиргенсонс), 5:41 — 1:3. Бенайерс — 10 (бол., Толванен, Шульц), 14:36 — 2:3. Пауэр — 6 (Козенс, Петерка), 30:36 — 2:4. Скиннер — 23, 31:18 — 2:5. Скиннер — 24 (Гринуэй, Брайсон), 58:01 — 2:6.

Вратари: Даккорд (Грубауэр, 5:41) — Луукконен.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (9+7+18) — 30 (10+12+8).

19 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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