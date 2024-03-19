Брюно Фамен: Проблемы нужно решить поскорее

Перед началом уик-энда в Мельбурне руководитель Alpine F1 Брюно Фамен говорил о сложном начале сезона и предстоящем этапе…

Брюно Фамен: «Начало сезона получилось для нас даже более сложным, чем мы ожидали. Но нужно двигаться дальше, понять, почему машине не хватает эффективности и как сделать её быстрее.

Очевидно, что у нас есть проблемы, которые нужно решить поскорее. На прошлой неделе оба гонщика приезжали на базу в Энстоун. Кроме работы на симуляторе в рамках подготовки к двум следующим гонкам, они общались с инженерами, рассказали о своих ощущениях за рулем. В команде все напряжённо работают, чтобы добиться большего на трассе.

В Альберт-парке хорошая трасса, одна из самых известных в Формуле 1, она ставит перед нами множество задач. Трасса редко используется для гонок и включает множество техничных среднескоростных поворотов.

Одной из проблем станет смена часовых поясов по сравнению с Европой, что в какой-то степени компенсирует эмоциональная поддержка местных болельщиков. Наша команда и гонщики готовы к вызову в этот уик-энд и приложат все силы для достижения наилучшего результата».

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