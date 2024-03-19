Босния и Герцеговина — Украина: онлайн-трансляция

Сборная Украины сыграет против сборной Боснии и Герцеговины в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.

Матч состоится в четверг, 21 марта на стадионе» Белино поле в Зенице. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Босния и Герцеговина — Украина: анонс и прогноз матча полуфинала плей-офф квалификации Евро-2024

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка в этой публикации, начиная с 21:30.

Факты по матч

Обе команды не смогли отобраться в финальную часть Евро через квалификационный турнир, а попали в матчи плей-офф по квоте Лиги наций путем B;

Победитель матча сыграет в финале стыков против победителя другого полуфинала Израиль Израиль Исландия В предыдущих 27 матчах в отборе Евро Украина уступила лишь 4 раза — сборным Италии, Англии и дважды Испании;

Сборная Украины принимала участие в последних четырех чемпионатах Европы — причем на Евро-2016 команда прошла через плей-офф;

Ни один из последних 12 домашних матчей Боснии и Герцеговины не завершился вничью (по 6 побед и поражений).

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