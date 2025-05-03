Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия – Хосе Рамирес

В ночь на 3 мая на арене «Times Square» в Нью-Йорке состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring и влиятельного функционера Турки Аль-Шейха.

Главным событием шоу станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) за вакантный титул WBA Regular – на ринге встретятся американец Райан Гарсия (24–1, 20 КО) и его соотечественник Роландо Ромеро (16–2, 13 КО).

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Во втором по значимости событии сойдутся бывшие американские экс-чемпионы – Девин Хейни (31–0, 15 КО) и Хосе Рамирес (29–2, 18 КО). Они проведут бой в договорном весе (до 65,3 кг).

Трансляция шоу в Нью-Йорке начнется в 00:30 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Гарсия – Ромеро, Хейни – Рамирес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу The Ring в Нью-Йорке (США):

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