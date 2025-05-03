Red Bull Racing предупреждена за действия Ферстаппена

После квалификации к спринту Гран При Майами стюарды рассмотрели действия Макса Ферстаппена во второй сессии, когда он проехал отрезок между первой и второй линиями автомобиля безопасности на шесть секунд медленнее, чем это разрешено инструкцией директора гонки.

Во время слушаний команда пояснила стюардам, что Макс ехал со стабильной скоростью, придерживаясь тех цифр, которые ему высвечивались на руле, поэтому считал, что едет с разрешенной скоростью.

Однако из-за ошибки, допущенной при настройки машины, Ферстаппен на руле видел неправильные цифры, которые и привели к разнице в шесть секунд между разрешённым и фактическим временем проезда по трассе. Когда команда в конце круга осознала проблему, она сразу связалась с Максом и дала указание ускориться.

Стюарды признали, что хотя в данном случае и было нарушение правил, Ферстаппен не двигался по трассе неоправданно медленно, не помешал другим машинам и не создал опасную ситуацию. Поэтому гонщика не стали штрафовать.

Однако команда получила предупреждение от стюардов за то, что предоставила Максу Ферстаппену ошибочные сведения.

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