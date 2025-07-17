Десять лет со дня смерти Жюля Бьянки

В этот день десять лет назад, 17 июля 2015 года, в госпитале Ниццы скончался Жюль Бьянки, молодой и талантливый гонщик, получивший серьёзные травмы головы во время Гран При Японии.

Прошедшая 5 октября 2014 года дождевая гонка в Сузуке стала причиной первой трагедии в мире Формулы 1 после черного уик-энда в Имоле 1994 года, когда погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна.

Произошедшее с Жюлем тяжело переживалось гоночным сообществом, сегодня многие вспоминают французского гонщика.

Грэм Лоудон, руководитель команды Cadillac: «Сегодня мы вспоминаем нашего друга #JB17. Но мы помним и другой день – Гран При Великобритании 2014 года, когда Жюль квалифицировался 12-м, опередив обе машины Ferrari, обе Williams, обе Sauber, обе Caterham».

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