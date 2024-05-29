Расселл: В Монако нужно использовать только шины Soft

Красные флаги на первом круге гонки в Монако полностью лишили её интриги – на шинах Hard и Medium можно без проблем проехать всю дистанцию, а гонщики ещё и сбросили скорость, чтобы избежать любых сложностей.

Гонщик Mercedes Джордж Расселл считает, что без физического изменения трассы, что почти невозможно, достаточно изменить один пункт в регламенте – и это не потребует никаких затрат…

Джордж Расселл: «Шины Soft не выдержат всю гонку. Нужно изменить правила и в Монако использовать только их. Кому-то придётся провести два пит-стопа, кто-то попробует ограничиться одним, но это сразу добавит интриги».

Источник