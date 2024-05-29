Миннесота сократила разрыв в полуфинале плей-офф НБА

Даллас проиграл впервые за четыре матча

В ночь на 29 мая состоялся один матч 1/2 финала плей-офф НБА.

Миннесота Тимбервулвз добыла первую победу в противостоянии с Даллас Маверикс — 105:100. Таким образом, преимущество Маверикс в серии сократилось до двух побед (3:1).

Известен уже один финалист плей-офф НБА: Бостон Селтикс украинца Святослава Михайлюка. Пятый матч серии между Тимбервулвз и Маверикс состоится в ночь на 31 мая.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала

Даллас Маверикс — Миннесота Тимбервулвз — 100:105 (20:27, 29:22, 24:29, 27:27)

Счет в серии — 3:1

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