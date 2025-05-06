Бостон в овертайме проиграл Нью-Йорку в первом четвертьфинальном матче плей-офф НБА

Денвер триумфовал над Оклахома-Сити с преимуществом в два очка

В ночь на 6 мая состоялись два матча 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Действующий чемпион Бостон Селтикс в овертайме уступил Нью-Йорк Никс — 105:108. Также прошлой ночью триумфовал и Денвер Наггетс, который повел в серии с Оклахома-Сити Тандер (121:119).

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс — 105:108 ОТ (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)

Счет в серии — 0:1

Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)

Счет в серии — 0:1

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