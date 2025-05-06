В Audi объявили о перестановках в руководстве

В Audi продолжается реорганизация управленческой структуры в рамках подготовки к 2026 году, когда Sauber станет заводской командой немецкого концерна.

Исполнительный директор Audi Formula Racing (компания отвечает за создание и производство силовой установки) Адам Бейкер оставил свой пост по обоюдному согласию, а его должность была упразднена. Обязанности Бейкера разделят между собой Кристиан Фойер, получивший должность главного операционного директора Audi Formula Racing, и Штефан Драйер, технический директор Audi Formula Racing.

Руководитель проекта Audi F1 Маттиа Бинотто отвечает за разработку машины и силовой установки на базах в Хинвиле и Нойбурге, а также за работу будущего технологического центра в Великобритании.

Гернот Дёльнер, председатель совета директоров Audi: «Мы хотим поблагодарить Адама Бейкера за его приверженность в течение последних лет. Он сыграл решающую роль в формировании общей стратегической концепции вступления Audi в Формуле 1 и запустил разработку силовой установки в Нойбурге.

В лице Кристиана Фойера мы привлекаем в проект проверенного эксперта в области силовых установок Формулы 1. Его опыт поможет обеспечить синергию сотрудничества и необходимую скорость на пути, который нам предстоит преодолеть перед дебютом».

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