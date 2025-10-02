Ф3: Уго Угочукву продолжит карьеру в Campos Racing

Команда Campos Racing, выступающая в Формуле 3, назвала имя третьего гонщика на сезон 2026 года. Напарником Теофиля Наэля и Эрнесто Ривьеры стал участник молодёжной программы McLaren Уго Угочувку.

В 2025-м 18-летний американский гонщик дебютировал в Формуле 3. В составе Prema он дважды финишировал вторым (в субботних спринтах в Бельгии и Венгрии), заработал 43 очка и занял шестнадцатое место в личном зачёте.

Уго Угочукву: «Я очень рад присоединиться к Campos Racing в 2026 году. Меня ждёт второй сезон в Формуле 3, так что у меня уже есть опыт.

Команда выиграла титул в прошлом сезоне, поэтому я знаю, что буду выступать в сильном окружении. Я уверен, что вместе мы сможем добиться великолепных результатов в следующем году».

