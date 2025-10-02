Нью-Йорк с Лэнем обыграл Филадельфию в предсезонном матче

Украинец набрал 5 очков и совершил 2 подбора

Нью-Йорк обыграл Филадельфию в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации — 99:84. Поединок прошел в столице ОАЭ Абу-Даби.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а затем Никс завладели инициативой. Нью-Йорк забрал вторую и третью четверти с перевесом +24 очка. В заключительной 12-минутке Филадельфия сократила отставание, но не смогла уйти от поражения.

В составе Никс вышел украинский центровой Алексей Лэнь. Украинец провел на площадке примерно 6 минут, и за это время набрал 5 очков и совершил два подбора.

Филадельфия и Нью-Йорк проведут между собой еще один предсезонный матч в Абу-Даби 4 октября. Напомним, регулярный сезон в НБА начнется в ночь на 22 октября.

НБА. Предсезонный матч

Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 99:84 (25:25, 28:18, 28:14, 18:27)

