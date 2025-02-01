Днепр уверенно обыграл Ровно в очередном матче Суперлиги Favbet

Команда Владимира Коваля совершила задел в первой половине встречи, и спокойно довела до победы игру

Днепр уверенно обыграл БК Ровно в очередном матче регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 82:67.

Команда Владимира Коваля создала комфортный перевес в первой половине встречи +13 очков. Во второй части игры днепряне не форсировали события, и спокойно довели встречу до победы.

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и совершив 16 подборов. У ровненцев отличился Род Браун, на счету которого 13 очков и 10 подборов.

Днепр продолжает лидировать в Суперлиге со 100% показателем побед. Ровно идет на пятом месте, выиграв девять матчей из 20.

Суперлига. Регулярный сезон

Днепр — Ровно — 82:67 (21:16, 23:15, 19:18, 19:18)

Днепр: Горобченко (15+4 передачи), Тимофеенко (10+16 подборов + 4 передачи), Конев (10), Сыпало (9+9 подборов), Дубоненко (3), Закурдаев (17+4 передачи), Загреба (15+8 подборов), Сорочан (3)

Ровно: Браун (13 + 10 подборов + 3 передачи), Фуллер (12 + 5 подборов + 5 передач), Соловьев (12), Тимощук (6 + 4 перехвата + 3 передачи), Гарбар (2 + 4 передачи), Головчик (12), Шептицкий (6), Герасимчук (4)

Источник