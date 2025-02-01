Даяна Ястремская – о выходе в финал в Линце: “Я очень давно не играла даже в полуфинале, поэтому я была довольно нервной”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась своими эмоциями после победы над датчанкой Кларой Таусон в полуфинале турнира WTA 500 в Линце



“У меня больше нет сил на сегодня. Думаю, я оставила на корте слишком много эмоций. Этот полуфинал для меня… Я не играла с… (выдыхает). Видите, я спешу везде: на корте, во время интервью…

Нет, на самом деле я хотела сказать, что я очень давно не играла даже в полуфинале. Поэтому я была довольно нервной. Я так долго играю с кольцом, которое я получила от своей бабушки. Ему, наверное, лет 100. Я потеряла его сегодня во время матча. После первого сета игра стала такой напряжённой. И я подумала: «Ого, надеюсь, моя удача останется со мной». Так что я нервничала.

А потом я ещё и почувствовала боль в моей левой ноге… То есть, я уже не думала об игре, я думала о стольких разных вещах. Но все равно старалась играть как можно лучше. Да, если честно, я очень счастлива, что вышла в финал.

Как я чувствую себя после помощи от физио? Надеюсь, что все хорошо. Когда побеждаешь, то с тобой всегда все в порядке. Но о ноге мне надо позаботиться, чтобы я была готова к завтрашнему матчу.

И знаете, что еще (обращается к Барбаре Шетт)? Вчера вы мне сказали больше улыбаться на корте. Когда я была впереди 4-3, я увидела, как вы в этом гейме следите за матчем. Я подумала об этом, мол, мне нужно немножко больше улыбаться. Это добавило мне какого-то дополнительного внутреннего позитива. Поэтому, я на самом деле благодарю за эти вчерашние слова (улыбается).

Почему я так аккуратно складываю свои полотенца? Или это от того, что я очень опрятная? Да нет, это от того, что я [делает жест «куку», крутит пальцем у виска]. Иногда это действительно опрятно, иногда – нет. Просто порой приятно, если вещи лежат там, где надо, и так, как надо. Это как будто добавляет немного дисциплины, как будто у тебя более ясная голова. Как бы там ни было, я хочу поблагодарить за невероятную поддержку, сегодня зрители были просто замечательными, я очень благодарна!”

Финальный поединок Даяны Ястремской в Линце состоится завтра 2 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча.

btu.org.ua