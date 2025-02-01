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Футбол

Эвертон забил самый быстрый гол в истории АПЛ

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Эвертон забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Эвертон" забил самый быстрый гол в истории АПЛ.

    В матче против "Лестера" вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд отдал голевую передачу на Дукуре и малийский полузащитник забил гол на 10-й секунде матча.

    По информации Opta, это самый быстрый гол в истории турнира.

    Для Дукуре это первый гол в Премьер-Лиге и второй за английский клуб.

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    • На момент написания новости "Эвертон" выигрывает "Лестер" со счётом 2:0. В таблице LIVE "Эвертон" поднимается на 15-е место.

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