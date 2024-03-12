Овечкин прервал результативную серию. «Вашингтон» все дальше от плей-офф

«Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу», Овечкин не набрал очков

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports «Виннипег» всухую переиграл «Кэпиталз».

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пионк — 5 (Эпплтон, Лаури), 10:05 — 1:0. Иафалло — 9 (Моррисси, Демело), 28:16 — 2:0. Коннор — 27 (Шайфли, Элерс), 50:00 — 3:0.

Вратари: Хеллибак — Линдгрен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (12+8+9) — 23 (5+11+7).

Наши: Наместников (11.41/0/0) — Алексеев (16.54/0/-2), Мирошниченко (14.20/0/0), Овечкин (19.14/2/-1).

12 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13 716 зрителей.

«Вашингтон» — одна из тех команд, которые в этом сезоне приятно удивили. До начала регулярного чемпионата ожидалось, что «Кэпиталз» сосредоточатся на двух задачах: помощь Александру Овечкину в покорении рекорда Гретцки и борьба за высокие драфт-пики. Но вышло совсем иначе. К середине марта «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф всего на три очка.

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На дедлайне руководство «Кэпиталз» ясно продемонстрировало всем, что франшиза уходит в перестройку, отдав Джоэля Эдмундсона в «Торонто», Энтони Манту в «Вегас» и Евгения Кузнецова в «Каролину». Но даже после этого команда выдала два мощных матча, уничтожив «Питтсбург» (6:0) и «Чикаго» (4:1).

Закончились подвиги «Вашингтона» на «Виннипеге». Самая малопропускающая команда Запада (153 пропущенные шайбы в 64 матчах) совершенно ничего не позволила сопернику у своих ворот. При этом в атаке «Джетс» методично реализовали моменты в середине каждого из периодов.

На десятой минуте счет в матче открыл Нил Пионк, о существовании которого забыли все игроки «Вашингтона», увлекшись борьбой за шайбу у борта.

На девятой минуте второго периода преимущество «Виннипега» удвоил Алекс Иафалло, подправивший шайбу на пятаке после наброса Джоша Моррисси.

Итоговый счет в середине третьего игрового отрезка установил Кайл Коннор, реализовавший с Марком Шайфли выход два в одного.

Александр Овечкин не набрал очков впервые за 5 матчей. Звено россиянина с Лапьером и Протасом в равных составах сегодня не создало у чужих ворот ничего опасного. Чуть лучше дела пошли, когда Ови стали выпускать в тройке со Строумом и Мирошниченко. Но организовать гол ни одна атакующая тройка сегодня так и не смогла.

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