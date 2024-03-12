Лоусон рассказал, за счёт чего Ферстаппен так быстр

Со стороны могло сложиться впечатление, что Макс Ферстаппен без особых усилий выиграл гонки в Бахрейне и Джидде. Резервный гонщик Red Bull Racing Лиам Лоусон рассказал, за счёт чего у трёхкратного чемпиона мира такое преимущество над соперниками.

Лиам Лоусон: «Если бы я мог выбрать команду, за которую выступать в будущем, это была бы Red Bull Racing. У меня есть доступ ко всей информации и, следовательно, к ответу на вопрос, как Макс добивается таких успехов.

Самый главный аспект – его уверенность в себе, и, особенно, в машине. Такой уверенности сейчас нет больше ни у кого в пелотоне.

Посмотрите на Льюиса, он явно недоволен своей машиной. Представьте, что каждый раз, начиная квалификационный круг, он не вполне понимает, как она себя поведёт.

Ситуация Макса в Red Bull такова, что машина работает в оптимальном диапазоне, и Максу очень комфортно за рулём. Лучше всего это было видно во время его квалификационного круга в Джидде. Он не промахнулся мимо ни одного апекса и пилотировал настолько близко к стенам, насколько это вообще возможно.

Я почти уверен, что в четвёртом повороте он даже коснулся стены. Ехать так близко к стенам невероятно сложно, поскольку необходима предельная точность пилотирования.

Он очень близко проехал к стене не только в четвёртом повороте, но и в десятом, и в двадцать втором. Макс пилотирует так точно, поскольку уверен в машине. Именно такие вещи определяют время круга».

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