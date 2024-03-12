Альмерия – Севилья 2:2: обзор матча Ла Лиги

Альмерия в домашнем матче расписала мировую с Севильей в 28 туре Ла Лиги.

Чемпионат Испании — Ла Лига 28 тур, 11 марта

Альмерия — Севилья 2:2 (1:0)

< Голы: 1:0 — 38 Эмбарба, 1:1 — 81 Лукебакио, 1:2 — 86 Окампос, 2:2 — 90+5 Милованович

Несмотря на ничью, Альмерии с 10 очками находится на последней строчке турнирной таблицы. Севилья занимает 14-е место с 28 баллами.

Накануне Реал с Луниным разгромил Сельту. Также Барселона обыграла Мальорку, ассист Цыганкова помог Жироне победить Осасуну, а Валенсия с Яремчуком одолела Хетафе.

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