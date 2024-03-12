Украинцы на турнирах ITF 12 марта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Дарья Снигур (Украина, 1) — Зейнеп Сонмез (Турция)
($25,000; Carpet — Indoor)
Квалификация. Финал
12:30 | Тимур Бельдюгин (Украина, 12) — Танги Женье (Швейцария)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:00 | Катерина Дятлова/Жизель Фернандес (Украина/Великобритания) — Кристине Юнге-Ильгес/Элизабет Юнге-Ильгес (Германия)
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Андрей Порицкий (Украина) — Седрик Станке (Германи, 2)
10:00 | Владимир Ужиловский (Украина, 14) — Оскар Гжегожевски (Польша, 4)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Илья Белобородько/Юрий Джавакян (Украина, 3) — Петр Бар Бирюков/Егор Хотченков (-)
13:00 | Андрей Порицкий/Вадим Урсу (Украина, 4) — Михаил Дубровский/Даниил Петровский (-)
14:30 | Владимир Ужиловский/Сатхи Редди Чирала (Украина/Индия) — Али Хабиб/Матеуш Кулаковски (Великобритания/Польша)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. Финал
11:00 | Александр Овчаренко (Украина, 1) — Йерко Бркич (Хорватия)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Вячеслав Белинский (Украина, 5) — Луиджи Соррентино (Италия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Александр Овчаренко/Томассо Компануччи (Украина/Италия) — Марино Якич/Душан Обрадович (Хорватия/Сербия)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. Финал
10:00 | Елизавета Чайникова (Украина) — Александра Жучанска (Польша, 12)
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. Финал
Мария Подураева (Украина, 14) — Владислава Андреевская (Кыргызстан, 1) 3:6, 3:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
12:00 | Мария Подураева/Мария Синицына (Украина/Казахстан) — Арина Арифуллина/Мария Михайлова (-)
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Георгий Кравченко/Николай Недельчев (Украина/Болгария, 2) — Милан Марковитц/Бенуа Торк (Венгрия/Бельгия)
Никита Репкин/Ноа Лопес (Украина/Швейцария) — Дмитрий Ковкин/Серхио Соуза (Украина/Испания)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:00 | Вероника Подрез/Николь Ривкин (Украина/Германия) — Изабель Черны/Мария Оливер Санчес (Великобритания/Испания)