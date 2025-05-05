Джек Дрейпер – о поражении в финале “Мастерса” в Мадриде: “Проигрывать очень больно, но это поможет мне немного больше разжечь мой огонь”

Британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал свое поражение от норвежца Каспера Рууда в финале соревнований АТР 1000 в Мадриде



«Думаю, что в течение матча было лишь несколько моментов, когда уровень Рууда снизился, но тогда он сделал только несколько двойных ошибок. В то время как мой уровень падал в нескольких отрезках матча. В этом и была разница. Этого нельзя делать, особенно на таком этапе против соперника такого калибра, особенно на грунте. Проигрывать очень больно. Но в то же время, я думаю, что я достиг здесь большого успеха, я прошел много матчей, и, возможно, это поражение и тот факт, что я добрался до финала и не победил, поможет мне немного больше разжечь мой огонь, что я могу, что я должен продолжать упорно работать и совершенствоваться.

Я знал, что хорошо играю на этом покрытии, и на этой неделе я показал это. В прошлом году я потерпел несколько очень досадных поражений, когда был близок к победе, и мне нужно было где-то проявить себя и доказать, что я могу соревноваться на действительно высоком уровне на грунте. На этой неделе я показал это и себе, и другим.

Думаю, самым позитивным моментом для меня является то, что я все еще учусь двигаться и играть на этом покрытии, и у меня это получается. Это меня очень вдохновляет, и я надеюсь продолжить в том же духе на следующей неделе в Риме и Париже. И я думаю, что это также придает мне уверенности, когда я соревнуюсь на немного более быстром покрытии, которое я предпочитаю. Тогда я думаю: «Ого, я делаю это на грунте, а что я могу сделать на других покрытиях?».

Возможно, Энди Маррей чувствовал то же самое, потому что он также очень хорошо играл на грунте. Но для кого-то, скажем, из Великобритании, кто мало играет на этом покрытии, легко подумать: «О, я не очень хорошо играю на нем. У меня ничего не получится». Я знаю, что для меня это будет вызов, но я буду заставлять себя делать все хорошо и искать способы быть эффективным. Я горжусь тем, как я справился с этим, и я верю, что с таким мышлением можно достичь многого».



btu.org.ua