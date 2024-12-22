Хорнер: Хаджар привлёк внимание на тестах в Абу-Даби

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что работа Айзека Хаджара на тестах в Абу-Даби после завершения сезона во многом способствовала тому, что ему был предложен контракт с Racing Bulls на следующий сезон.

Кристиан Хорнер: «Айзек – ещё один талантливый и быстрый гонщик. На прошлой неделе на тестах в Абу-Даби он только сел в машину, но при этом поехал быстрее, чем Юки. Это и привлекло наше внимание. У Хаджара определённо есть талант, но он ещё нуждается в огранке. Однако скорость у него есть.

Ему не повезло в финальной гонке Формулы 2, когда из-за технических проблем с программным обеспечением он плохо стартовал. Но он произвёл очень хорошее впечатление, особенно благодаря своей скорости. Интересно посмотреть, как всё сложится».

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