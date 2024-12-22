«Обиженный мальчик без подарка». Американские СМИ – о поведении Фьюри

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Авторитетный портал BoxingNews24 оценил поведение Тайсона Фьюри после второго поражения от Александра Усика в бою за три титула супертяжелого веса.

После боя британец был злым, а также снова заявил, что судьи украли у него победу и сделали украинцу «рождественский подарок».

«После боя Фьюри выглядел как ребенок. Он не хотел нормально говорить с прессой, он метался и кричал. Выглядел так, словно он обиженный мальчик, которому не дали подарок».

«Еще хуже все стало, когда на пресс-конференции он заявил, что выиграл бой. Выглядит это все не очень», – отметили журналисты.

Усик побил Фьюри. Это было нервно, но красиво

sport.ua