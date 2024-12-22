Эвертон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура АПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

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UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Челси".

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Сколько еще Энцо Мареска будет утверждать, что "синие" не участвуют в чемпионской гонке за золотыми медалями АПЛ? Два очка отставания от лидера, "Ливерпуля", целых четыре балла преимущества над "Арсеналом". В то же время "Эвертон" решает свои турнирные задачи, пытаясь оторваться как можно дальше от зоны вылета. Остановит ли Миколенко Палмера и компанию? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 22 декабря – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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