Три украинки сыграют в Брисбене в парном турнире: сестры Киченок с новыми напарницами, Костюк – с чемпионкой последнего “мэйджора”

Стала известна заявка на турнир WTA 500 в Брисбене в парном разряде



В основной сетке соревнований в паре планируют выступить три украинки:

Людмила Киченок вместе с Чжан Хаоцин (Китайский Тайбэй)

Марта Костюк вместе с Еленой Остапенко (Латвия)

Надежда Киченок вместе с Сарой Соррибес Тормо (Испания)

Напомним, что Людмила Киченок и Елена Остапенко последние три сезона выступали вместе и в прошлом году дошли до финала на Australian Open и стали чемпионками US Open. В конце ноября Людмила Киченок в интервью нашему YouTube каналу рассказала, что они с Еленой Остапенко не будут продолжать совместные выступления в 2025 году.

Также отметим, что Людмила Киченок и ее сестра Надежда впервые сыграют со своими новыми напарницами. При этом Надежда продолжит австралийскую серию вместе с канадкой Лейлой Фернандес, которая на первой неделе будет играть на командом турнире United Cup.

Соревнования в Брисбене откроют новый сезон и пройдут с 29 декабря по 5 января.

btu.org.ua