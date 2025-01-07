Горан Иванишевич – о продолжении сотрудничества с Еленой Рыбакиной: “На данный момент я здесь. Что произойдет через пару дней, я не знаю”

Журналист Бен Ротенберг пообщался с экстенисистом и тренером Гораном Иванишевичем о решении Елены Рыбакиной вернуть в ее команду экс-наставника Стефано Вукова.



После заявления шестой ракетки мира о возвращении Вукова в ее тренерский штаб, в СМИ появилась информация, будто Иванишевич не был в курсе этих событий и Рыбакина оставляла его в неведении.

Ротенберг уточнил у Иванишевича, соответствует ли эта информация действительности, однако четкого прямого ответа не получил.

«Послушайте, расследование [WTA в отношении Вукова] все еще продолжается. Поэтому мы ждем, когда WTA закончит с этим, и тогда я смогу обо всем поговорить. Но до того времени… Я говорил с Еленой, я сказал ей, что думаю».

Иванишевич при этом признал, что его пребывание в команде с Рыбакиной связано с решением WTA по Вукову.

«На данный момент я здесь. Что произойдет через пару дней, я не знаю. Но на данный момент я здесь. Надеюсь, что останусь, и надеюсь, что все будет хорошо. Но давайте смотреть день за днем».

Ротенберг подчеркнул, что снова спросил о предположении, что эта новость «застала его врасплох», и хорватский тренер не опроверг и не подтвердил этого.

«Слушайте, я не хочу… – сказал он. «Это очень странная ситуация. Так что я не хочу, правда. Я могу поговорить с вами после того, как WTA примет решение, и тогда мы сможем пообщаться».

Иванишевич добавил, что он не уверен, когда в конечном итоге будет завершено расследование.

«Мы слышим каждый день разные вещи. Но надеюсь, что до конца этой недели».

Журналист в конце поинтересовался, приведет ли разрешение WTA Вукову продолжить свою работу в туре к тому, что он больше не будет выполнять свою роль в команде Рыбакиной.

«То есть, скажем так: я здесь, – сказал Иванишевич. «Я просто хочу дождаться ответа WTA, я думаю, что это справедливо. А потом посмотрим, что будет дальше. Но я не хочу забегать наперед. По состоянию на сегодня, на вторник, это так, так что давайте оставаться в сегодняшнем дне».



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