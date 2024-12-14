Анталия (M15). Крутых будет бороться за первый одиночный титул с 2022 года

Алексей Крутых вышел в финал на турнире ITF в Турции



В полуфинальном матче украинский теннисист почти за три часа обыграл седьмого сеяного итальянца Томмазо Компаньюччи – 6:4, 4:6, 7:6(5).

По ходу матча Крутых выполнил два эйса, допустив пять двойных ошибок, реализовал пять из 11 брейк-поинтов и проиграл столько же геймов на своей подаче.

Алексей проведёт второй финал в одиночном разряде в этом году. Месяц назад он уступил в матче за титул на турнире ITF M15 в Ираклионе. В активе украинца есть два одиночных титула ITF, которые он выиграл в мае 2021 года (М15 Новомосковск) и марте 2022 года (М25 Анталия). Также в 2022 года Крутых стал чемпионом на “челленджерах” в Праге и Валенсии.

Завтра соперником Алексея Крутых будет Святослав Гулин (-).

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Фото: ФТУ.

btu.org.ua