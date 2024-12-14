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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 14 и 15 декабря: «Миннесота» — «Филадельфия», «Сиэтл» — «Тампа» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 14 и 15 декабря: «Миннесота» — «Филадельфия», «Сиэтл» — «Тампа» и другие матчи

Форвард «Тампы» Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

14 декабря, суббота

21.00 мск. «Нью-Джерси» — «Чикаго»

21.00. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»

22.00. «Миннесота» — «Филадельфия»

15 декабря, воскресенье

00.00. «Эдмонтон» — «Вегас»

03.00. «Коламбус» — «Анахайм»

03.00. «Детройт» — «Торонто»

03.00. «Оттава» — «Питтсбург»

03.00. «Вашингтон» — «Баффало»

03.00. «Виннипег» — «Монреаль»

04.00. «Даллас» — «Сент-Луис»

05.00. «Колорадо» — «Нэшвилл»

06.00. «Калгари» — «Флорида»

06.00. «Сан-Хосе» — «Юта»

06.00. «Сиэтл» — «Тампа-Бэй»

06.00. «Ванкувер» — «Бостон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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