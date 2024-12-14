Форвард «Тампы» Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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14 декабря, суббота
21.00 мск. «Нью-Джерси» — «Чикаго»
21.00. «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»
22.00. «Миннесота» — «Филадельфия»
15 декабря, воскресенье
00.00. «Эдмонтон» — «Вегас»
03.00. «Коламбус» — «Анахайм»
03.00. «Детройт» — «Торонто»
03.00. «Оттава» — «Питтсбург»
03.00. «Вашингтон» — «Баффало»
03.00. «Виннипег» — «Монреаль»
04.00. «Даллас» — «Сент-Луис»
05.00. «Колорадо» — «Нэшвилл»
06.00. «Калгари» — «Флорида»
06.00. «Сан-Хосе» — «Юта»
06.00. «Сиэтл» — «Тампа-Бэй»
06.00. «Ванкувер» — «Бостон»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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