Браун: Всего 0,7 секунды отделяли McLaren от проигрыша

Зак Браун поблагодарил механиков своей команды за чёткую работу на пит-стопах во время Гран При Абу-Даби, когда McLaren буквально до последних кругов гонки продолжала бороться с Ferrari за Кубок конструкторов.

Это сейчас всем известно, что Ландо Норрис одержал победу, финишировав на 5,8 секунд раньше Карлоса Сайнса, однако, по словам исполнительного директора McLaren Racing, угроза со стороны испанского гонщика Скудерии была вполне реальной, когда тот свернул на пит-стоп на 25 круге, т.е. на круг раньше Норриса.

«Я бы не хотел быть на месте нашей бригады механиков, которым надо было провести пит-стоп за две секунды. Но они справились, – рассказал Браун, принимая участие в подкасте High Performance. – Я хочу сказать, что им пришлось работать в условиях сильнейшего прессинга. Хотя чемпионат состоял из 24 гонок, мы могли упустить победу, от этого нас отделяли всего 0,7 секунды.

Потому что Ландо вернулся на трассу в 1,6-1,7 секунды впереди Карлоса, который ехал очень быстро. И несмотря на зону возмущённого воздуха позади нашей машины, и даже если учесть, что в её баке оставалось не так уж много топлива, но если бы Карлос мог использовать DRS, я не думаю, что мы бы смогли отразить его атаку, ведь Ferrari очень быстры на прямых…

Представьте: Карлос проводит пит-стоп, который длится 2,2 секунды, и вы понимаете, что должны сработать быстрее – это же какой прессинг! Но наши механики смогли выдать лучший пит-стоп гонки – ради этого команда работала весь год. Это просто невероятно!»

В итоге McLaren выиграла Кубок конструкторов с преимуществом в 14 очков. Но если бы Норрис занял 2-е место, а гонку выиграл Сайнс, то у McLaren и Ferrari было бы по 659 очков, и тогда итальянская команда одержала бы верх, поскольку у неё было бы больше побед.

Браун считает, что залог успеха бы в том, что команда воспринимала решающий этап сезона просто как «ещё одну гонку», стараясь не подвергать механиков, работающих на пит-стопах, дополнительному прессингу: «Работать нужно было точно так же, как обычно. Говорить об этом легко, хотя, конечно, в реальности всё не так просто, ведь все понимали, что обстановка отличается от обычной.

Многие меня спрашивали: “Что на этой гонке или на двух последних этапах сезона вы собираетесь делать как-то иначе?” Но я думаю, что надо просто продолжать делать то, что нужно, с учётом положения, в котором вы находитесь.

Можно сказать, мы понимали, что весь сезон команда отлично проводила пит-стопы, и именно нам принадлежит мировой рекорд, поэтому не было необходимости говорить о том, что на этот раз ставки особенно высоки. Все это и так знали».

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